Ausbau von Kraftwerk im Küthai genehmigt

Der Verwaltungsgerichtshof in Wien hat Grünes Licht für den Ausbau der Tiwag-Kraftwerksgruppe im Tiroler Kühtai gegeben. „Unser Projekt ist im Zuge des elfjährigen Verfahrens über mehrere Instanzen hinweg geprüft worden“, zeigte sich Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser am Montag in einer Aussendung erfreut.