NÖ: Erntehelfer-Quartier nun behördlich gesperrt

Dreck, Schimmel an den Wänden und bis zu acht Personen in einem Zimmer. „Wir wurden behandelt wie Sklaven“, hatte die Rumänin berichtet. Die Sezonieri-Kampagne für die Rechte der Erntehelferinnen und Erntehelfer in Österreich und die Produktionsgewerkschaft PRO-GE hatten am Mittwoch mitgeteilt, die Frau zu unterstützen. Von der Rumänin waren laut einer Aussendung „unhaltbare Zustände“ aufgedeckt worden. Dabei handle es sich nicht um einen Einzelfall.