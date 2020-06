Die Spielzeugschachtel verlässt das Andräviertel

Seit 1984 gingen Generationen von Kindern, Eltern und Großeltern in dem Geschäft mit Kinderhaus und Kuschelgrube ein und aus. „In dieser langen Zeit sind die Räumlichkeiten jedoch schwer in die Jahre gekommen und würden einer Generalrenovierung bedürfen. Deshalb haben wir den Mietvertrag aufgelöst und übersiedeln in den Europark“, erklärt Inhaberin Adele Liedl.