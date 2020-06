Studie zeigt Stärken und Probleme der Online-Lehre

Als größtes Problem der Online-Lehre wird der Internetzugang bezeichnet. Zwar haben 95 Prozent der Studierenden einen Laptop, allerdings haben nicht alle andauernd freies Internet. Ein Viertel der Befragten gab an, dass sie kein eigenes Arbeitszimmer haben und deshalb nicht in Ruhe arbeiten können. Zusätzlich ist der Austausch mit den Lehrern oft schwierig und Studenten erhalten keine Antworten auf gestellte Fragen. 75 Prozent vermissen auch das tägliche Unileben und den Austausch mit Kollegen und Lehrenden. Insgesamt nahmen an der Studie 201 Studierende teil.