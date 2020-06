Steiermark erweiterte auf elf Gesundheitszentren

Acht Gesundheitszentren wurden seit dem Jahr 2016 bereits in der Steiermark installiert. Im Juni kommen laut Mitteilung des Landes drei weitere in Admont, Fehring und Friedberg hinzu. Jene in Mariazell (seit 2016) und Eisenerz (seit 2017) werden räumlich erweitert in Betrieb gehen. Mit den Eröffnungen der Standorte werde die regionale Versorgung und das medizinische Angebot in den Bezirken weiter gestärkt, betonte die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Neben der Akutversorgung umfasst das Angebot auch die Gesundheitsförderung und Prävention.