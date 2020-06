Salzburger Marionettentheater mit neuem Spielplan

„Auch da fokussieren wir uns zunächst auf das regionale Publikum. Wir sind aber noch am Tüfteln“, sagt Tiefenbacher. Klar ist auch, dass es viel braucht, um das Marionettentheater aus der finanziellen Notlage zu befreien. Stadt und Land schießen jährlich jeweils 150.000 Euro zu. „Jetzt suchen wir beim Bund an. Mit privaten Investoren ist es krisenbedingt schwierig“, so Tiefenbacher. Auch hat sie neue Konzepte im Kopf: In den Ferien solle gespielt werden und man arbeite an einer neuen mobilen Bühne. „So können wir leichter aufs Land fahren!“ Tiefenbacher denkt zudem über eine Öffnung der Räumlichkeiten nach. „Wir könnten die Auslastung durch Gastveranstaltungen erhöhen und uns generell anderen Nutzungsformen öffnen.“