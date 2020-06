Raub-Serie: „Diese Männer sind Schwerverbrecher“

Waffen an den Hals angesetzt und repetiert

Ähnlich verfuhren sie in unterschiedlichen Konstellationen mit ihren Opfern in weiteren Tankstellen, aber auch in Supermärkten, Wettlokalen und mit Taxilenkern. Um ihnen noch mehr Furcht einzuflößen, verwendeten sie täuschend echt aussehende Pistolen, setzten sie ihren Opfern am Hals an und repetierten durch. Geld war ihnen dabei manchmal nicht genug – ein Angeklagter soll eine geschockte Angestellte eines Supermarktes gefragt haben, ob er noch einen Schokoriegel einpacken dürfe.