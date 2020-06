Großes Aufatmen nach dem Masken-Aus

Vor allem Passanten mit Masken haben unsere Aufmerksamkeit erregt. „Für mich kommt die Lockerung zu früh“, erklärte uns eine 66-jährige Grazerin, „ich hätte mir gewünscht, die Maskenpflicht bleibt noch länger.“ Ähnlich sah es ein 70-Jähriger aus Graz-Umgebung: „Ich gehöre zur Risikogruppe. Außerdem habe ich mich schon an das Tragen gewöhnt.“ Eine zwölfjährige Schülerin in der Herrengasse betonte: „Ich will andere Menschen auch in Zukunft schützen.“ Wir haben aber auch einige getroffen, die von der Aufhebung der Maskenpflicht noch gar nichts gewusst haben. „Wir sind seit zwei Tagen in Graz“, erzählte uns ein Urlauber-Paar aus Norddeutschland, „bei uns zu Hause gilt die Pflicht noch immer.“ Dort, wo die Lockerung noch nicht gilt, wie bei Friseuren oder in den Apotheken, lief bei unserem Rundgang alles vorbildlich ab.