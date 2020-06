Raubüberfall wegen 5 Euro!

Kopfschütteln nach einer Attacke in St. Pölten: Wegen fünf Euro wurden zwei Jugendliche (17, 18) hier zu Räubern. In einem Park rissen sie einem Burschen das Geld aus der Hand und schlugen ihm danach zweimal in den Bauch. Das verletzte Opfer erstattete Anzeige, die Täter konnten von der Polizei ausgeforscht werden.