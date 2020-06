Hammer! Leoben holt Handball-Ikone an Bord

„Vitas ist eine Ikone in Österreich und hat den Handball-Sport in unserem Land das letzte Jahrzehnt über stark geprägt“, ist Leoben-Vizeobmann Alfred Leithold über den Transfer-Coup stolz. „Für Vitas wird es die erste Trainerstation im Herrenbereich sein, aber wir hoffen, dass wir ihn in Leoben auch bald als Spieler erleben werden.“ Der torgewaltige Vollprofi, der 2018 sogar noch ein Nationalteam-Comeback bei der EM in Kroatien gab und in den letzten Jahren über 1000 Tore in der Liga machte, soll in weiterer Folge ja als Spielertrainer fungieren.