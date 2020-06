Explosive Stimmung bei Sturm vor Schicksalsspiel

Ein sommerblauer Himmel spannte sich gestern übers Steirerland, nur über Sturms Geschäftsstelle brauen sich seit Tagen dunkle Gewitterwolken zusammen. Die sich heute womöglich entladen, falls man auch das Derby in den Sand setzt. Die Stimmung war schon gestern explosiv! Wie immer beim Abschlusstraining war der Zutritt zum Trainingsgelände verboten, daher wollte die „Steirerkrone“ vom angrenzenden Gehsteig aus durch den Blickschutz kiebitzen und die Stimmung einfangen. „Sie dürfen hier nicht stehen und zuschauen“, meinte ein herbeigeeilter Security-Mann. Auch der Einwurf, dass es sich hierbei um öffentlichen Raum handle, kümmerte den Sicherheitsbeauftragten nicht.

Coach wird genau überwacht

Angesichts der bisherigen Leistungen ist’s momentan aber ohnehin bekömmlicher, weg- statt zuzusehen. Coach El Maestro weiß, was es nach drei Pleiten in Folge in der Meistergruppe geschlagen hat. Der Trainer ist aufgrund seiner Funktionssperre in den nächsten vier Runden ja heute erstmals zum Zuschauen auf der Tribüne verdammt.

Keine Tricks möglich

Was der Coach machen darf und was nicht, ist penibel geregelt. 1. Ab 30 Minuten vor dem Spiel bis zum Abpfiff darf sich El Maestro nur auf der Tribüne aufhalten. Interviews sind erst nach Matchende erlaubt. 2. Der Coach darf in dieser Zeit keinen Funk- und Handykontakt zu anderen Personen haben. 3. Der Spielbeobachter der Bundesliga, Schiri und der 4. Offizielle kontrollieren, ob die Vorgaben auch eingehalten werden.

Schummeleien sind kaum möglich, heutzutage entlarven die Fernsehbilder fast alles. Sollte der Sturm-Trainer also auf der Tribüne plötzlich Selbstgespräche führen, kommt kein Arzt, sondern ein Kontrolleur.