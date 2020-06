Baustart für neue Voisthalerhütte am Hochschwab

„Die Hütte wird mit dem Hubschrauber gebaut – alle Rohstoffe und Materialien müssen so angeliefert werden“, sagt Richard Goldebaum vom Alpenverein. Am Dienstag wird ein Kran angeliefert. „Die Bauarbeiter wohnen in der alten Hütte und bleiben dort immer mindestens eine Woche lang. Man kommt nur zu Fuß oder mit dem Huschrauber auf den Hochschwab“, erklärt Goldebaum die schwierigen Begebenheiten.