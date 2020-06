Grazer Bürgermeister: Diese Bilder verblassen nie!

Also für den Schmerz der Eltern von Valentin und den Angehörigen der anderen Opfer gibt es sicher keine Gerechtigkeit. Ich möchte den Blick deshalb auch lieber bei den Verwundeten und bei den Opfern lassen, als ihn noch einmal auf den Täter zurückzuführen. Die Justiz hat Recht gesprochen und er ist aus der Gesellschaft, so hoffe ich, auch für immer ausgesperrt. Ich wünsche den betroffenen Familien nur, dass sie diesen Tag halbwegs in ihrem Leben verarbeiten können.