Ausgehext! Nihlstorp verlässt die Graz99ers

Der 36-jährige Schwede absolvierte in der abgelaufenen Saison 36 Partien für die 99ers und erreichte dabei eine Save-Percentage von 91,6 Prozent. Die Chance auf eine Rückkehr nach der Sommerpause war gering, nun unterschrieb Nihlstorp in Dänemark einen Zweijahresvertrag. Als Ersatz soll laut Infos der „Steirerkrone“ Ben Bowns in Graz andocken. Der englische Tormann von den „Roten Teufeln“ aus Cardiff, gegen den die Grazer in der vorigen Saison in der Champions Hockey League spielten, soll bleibenden Eindruck bei den Klubverantwortlichen hinterlassen haben.