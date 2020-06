Ertappt und ausgerastet: Schockerlebnis in WC

Ihren gelben Kletterhelm und den Rucksack hatte die 37-jährige Ungarin in die Ecke der öffentlichen WC-Anlage abgelegt, dann griff sie zu einem 25 Zentimeter langen Schraubenzieher und ging damit zum Bewegungsmelder. Als sie gerade daran herumwerkte, kam jedoch eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Melk in den Raum. Auf die Frage, was sie da mache, reagierte die 37-Jährige äußerst aggressiv, schrie herum und drohte der Frau mit dem Schraubenzieher.