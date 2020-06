So ist er halt - unser steirischer Brauch!

Wenn ja - dann sind Sie ja auch schon mittendrin in der Volkskultur! „Ich werde oft gefragt, wie man diesen Begriff überhaupt definiert“, schmunzelt Monika Primas, die Leiterin der Landesgesellschaft Volkskultur Steiermark. „Aber es gibt nicht wirklich eine allgemeingültige Antwort darauf. Weil alles, was wir Steirer tun, was wir leben, wie wir Traditionen handhaben - all das hat selbstverständlich mit Volkskultur zu tun und ist untrennbar mit ihr verbunden.“