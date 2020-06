Luft-80er spülte weniger Geld in die Landes-Kassa

Die FPÖ sieht noch einen weiteren Grund für ein rasches Aus: Die einst sprudelnden Einnahmen aus Radarstrafen sind im Vorjahr deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Während 4,1 Millionen Euro im Budget veranschlagt wurden, waren es im Rechnungsabschluss 2019 nur 2,23 Millionen Euro, die in der Landes-Kassa landeten. Schuld daran waren wohl die Baustellen oder eine gesteigerte Disziplin der Autofahrer. So oder so - der Luft-80er rentiere sich nicht mehr, meint Stöllner: „In Anbetracht dieser Zahlen muss es der Landesregierung schon ein Anliegen sein, den Fokus auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu legen und endlich für eine notwendige Differenzgeschwindigkeit zwischen Lkw und Pkw zu sorgen.“