Filzmoos: Erinnerungskultur-Projekt in Zielgerade

Die „Krone“ berichtete bereits über den Toleranzweg in Filzmoos. Der Rundweg soll an die Protestantenverfolgung zwischen 1731 und 1732 in der Gemeinde erinnern soll. Gut drei Viertel der damaligen Gesamtbevölkerung wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Nun steht das Projekt kurz vor der Eröffnung. „Die baulichen Maßnahmen haben sich wegen Corona etwas verzögert, sodass die Fertigstellung des Weges und des zugehörigen Toleranzberges mit Ende Juni statt am 5. Juni erfolgen wird“, verrät Peter Donabauer, Chef des Tourismusverbandes.