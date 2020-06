Uni Graz setzt verstärkt auf „Distance Learning“

An der Universität Graz finden die Lehrveranstaltungen und Prüfungen bis zum Ende des Semesters im Wesentlichen virtuell statt. Vorlesungen im Video-Stream werden aber auch künftig den Uni-Alltag der Studierenden der größten steirischen Universität bestimmen. So soll es in Zukunft auch im Regelfall möglich sein, bis zu 60 Prozent der Lehrveranstaltungen auf virtuellem Wege abzuhalten.