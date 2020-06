Corona: Nur 18 Steirer sind noch aktiv erkrankt

Keine Neuinfektionen in der Steiermark

Die Steiermark hingegen nähert sich mittlerweile an die niedrigen Zahlen in den Nachbarbundesländern Kärnten, Burgenland und Salzburg an: Seit Samstag gab es keine Neuinfektionen mehr, aktuell sind in der Steiermark nur noch 18 Patienten aktiv am Virus erkrankt, zwei davon befinden sich in Behandlung in einem Spital, nur einer davon muss intensivmedizinisch behandelt werden.