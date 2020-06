Das „Land für Genießer“

Der Lockdown ist Geschichte. „Doch die zwei Monate vor der Wiedereröffnung waren für uns mehr als herausfordernd“, berichtet Haubenkoch Hubert Kalteis vom gleichnamigen Gasthof in Kirchberg an der Pielach, der auch Vorstand bei der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ist. Ihr Lokal konnten Hubert und Sonja Kalteis bereits wieder Mitte Mai öffnen. Seit Ende Mai dürfen die Gäste aber auch endlich wieder in den stimmungsvollen Zimmern nächtigen. Kalteis: „Dies ist für uns ganz wichtig, da viele unserer Gäste das Angebot schätzen, bei uns auch übernachten zu können. Wir haben die vergangenen Wochen deshalb intensiv dazu genützt, uns auch im Beherbergungsbereich fit zu machen.“