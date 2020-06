Fitnessstudio für Senioren: Mobil ins hohe Alter

Lust auf Bewegung vermitteln

Einen in unseren Breitengraden neuen und äußerst interessanten Ansatz, Seniorinnen und Senioren aufzumuntern, aktiv zu bleiben oder Lust auf Bewegung zu bekommen, bietet nun ein Studio in Kufstein. Aktive Bewegung fördert in jedem Lebensabschnitt positive Auswirkungen auf den Körper sowie die eigene Mobilität und dadurch wird die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter mit unterstützt.