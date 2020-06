„Mitglieder sind zwischen 25 und 103 Jahre alt“

„Bei uns sind viele dabei, die noch nie so gut beinander waren wie in der Pension. Da müsste sich so mancher Junge warm anziehen. Und außerdem ist unser jüngstes Mitglied 25 Jahre alt, unser ältestes stolze 103 Jahre“, zeigt Patrizia Zoller-Frischauf beim „Krone“-Besuch in der neuen Zentrale auf.