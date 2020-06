Martin Grubinger: Wie weit sind wir gekommen?

An die Grenze zur Wut komme ich, wenn man das größere Bild in dieser Sache betrachtet. Wir werden da teilweise von Leuten regiert, von denen die Hauptdarsteller ihre Karriere ausschließlich auf öffentlichen Geldern, unseren Steuergeldern, aufgebaut haben. Schon in jungen Jahren in den politischen Akademien quasi aufgewachsen, wurde kein Cent Eigenkapital in die Entwicklung investiert. Es war immer nur Parteigeld oder Steuergeld. Wann haben diese Herren bei ihrem Weg auf den politischen Karriereleitern jemals mit eigenem Geld ein Risiko auf sich genommen? Eine Investition mit eigenem Geld getätigt? Mit Haus und Hof gebürgt und Kopf und Kragen riskiert, im festen Glauben, das eigene kleine Unternehmen über Wasser zu halten? Und nun geht man her und stellt indirekt den Unternehmern, die mit ihrem gesamten Hab und Gut geradestehen müssen, die Rute ins Fenster. Sicher, es nicht nur schwarz oder weiß, es gibt auch Dinge, die funktionieren.