Gefährlicher Einsatz: Gebäude brannte lichterloh

Großbrand in der Weststeiermark: Am Freitag in den frühen Morgenstunden geriet im Ortsteil St. Ulrich im Greith (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) ein Wirtschaftsgebäude eines Weinbaubetriebes in Brand. 107 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen konnten einen Übergriff der Flammen auf eine Buschenschank sowie ein Wohnhaus verhindern, das Wirtschaftsgebäude selbst wurde allerdings zerstört.