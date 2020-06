Halleiner Großklub aus Taufe gehoben

Der Optimismus in Hallein in Sachen Fußball ist nach dem Zusammenschluss der beiden Lokalrivalen Union und FC groß. Trotz knapp 100.000 Euro Altlasten, die es sukzessive abzuarbeiten gilt, und bescheidenem Niveau, das in der nächsten Saison noch keine allzu großen Schritte erlauben wird. Doch der Mannschaft unter Cheftrainer Eidke Wintersteller ist der Klassenerhalt in der Salzburger Liga durchaus zuzutrauen. Zum Gros des früheren Union-Kaders sowie zwei Ex-FC-Spielern wurden mit Heimkehrer Christoph Siller I (zuletzt Reichenau/T), Fabian Triebl (Austria Salzburg) und Jungkeeper Christian Steindl (SAK) drei neue Akteure verpflichtet, ein oder zwei Spieler könnten noch dazustoßen.