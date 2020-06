Steirischer Basketballer wurde positiv getestet!

Nach dem Vorfall soll sich McCaw bei seinem Grazer Verein für zwei Tage abgemeldet haben. „Wegen eines Castings“, sagt UBSC-Manager Michael Fuchs. „Aber er war wesentlich länger weg, ohne dem Verein Bescheid zu sagen. Deswegen haben wir dann auch seinen Vertrag gekündigt“, so der Klubchef, der in der abgebrochenen Saison auch schon mit einem Wettskandal direkt konfrontiert war. Fünf UBSC-Spieler sollen in Wettmanipulationen verwickelt gewesen sein.