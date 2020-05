E-Roller: Was hinter dem Mobilitätstrend steckt

Es stimmt, was Onik Pongratz, Inhaber des E-Roller-Verleihs und Geschäfts E-Onix in der Volksgartenstraße, sagt: „Jeder kann sofort mit den Rollern fahren, es ist wirklich leicht.“ Strom einschalten, rechts das Gas, links die Hinterbremse - und schon düst man die ersten Meter entlang. Alleine oder zu zweit, es macht Spaß. Nur die Kurven sind am Anfang noch etwas schwierig, denn die dicken Reifen und der doch recht lange Bau machen die E-Roller wenig wendig. „Nach ein paar Minuten hat man sich aber daran gewöhnt“, verspricht Pongratz.