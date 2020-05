Helmut Marko sperrt seine Grazer Hotels wieder zu

Städtetourismus schwächelt

Städtehotels würden nur wenig vom „Inländer-Boom“ profitieren: „Weil was machen Sie in einer Stadt, wenn keine Veranstaltungen sind, wenn sie gastronomisch mit einer Maske bedient werden? Keine Kultur- und Sportveranstaltungen. Der Österreicher wird wohl heuer eher an die Seen oder in die Berge gehen, aber nicht in die Städte.“ Marko ist überzeugt: „Die Stadthotellerie ist am stärksten betroffen.“