Segelflieger wird vermisst: Suche abgebrochen

Im Pongau und im Lungau lief am Donnerstagabend eine Suchaktion nach einem vermissten Segelflieger zu dem es seit Mittwoch keinen Kontakt mehr gibt. Der letzte Kontakt dürfte in der Nähe des Katschbergs gewesen sein. Da der Flieger mit deutschen Kennzeichen offenbar Richtung Pongau unterwegs war, dürfte die Suche in Richtung Kleinarl ausgelegt worden sein.