Salzburger Industriebetriebe setzen auf Kurzarbeit

Auch wenn langsam wieder ein Gefühl von Normalität im Alltag einkehre, sei man von einem wirtschaftlichen Normalbetrieb noch weit entfernt. Dass 68 Prozent der Unternehmen dennoch Forschungsausgaben wie geplant halten wollen, sei erfreulich. Ein Viertel der Betriebe will in diesem Bereich allerdings Kürzungen vornehmen, während fünf Prozent der Befragten die Investitionen in die Forschung sogar erhöhen möchten. Die Situation für Industrie-Lehrlinge geben drei Viertel der Betriebe in Salzburg als unverändert an. Die Anzahl der Bewerber und der verfügbaren Lehrstellen bleiben soweit unverändert.