Gemeinderat tagte unter freiem Himmel

Aufgrund der Maßnahmen in Zeiten von Corona sind Gemeinderatssitzungen ohne notwendigen Mindestabstand nicht möglich. Viele Gemeinden, wie auch St. Pölten, Wiener Neustadt und Mödling, haben ihre Tagungen in Hallen oder per Umlaufbeschluss abgehalten. Diesen Weg wollte man in Vösendorf, Bezirk Mödling, bewusst nicht gehen, weshalb sich Bürgermeister Hannes Koza für einen unkonventionellen Sitzungsort entschied: „Wir haben einen Schlosspark, in dem es genügend Platz zur Abhaltung gibt, wieso also diesen nicht nutzen“, so Koza. Und der Wettergott war gnädig: strahlender Sonnenschein begleitete die Sitzung.