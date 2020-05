Mit vereinten Kräften zurück in die Fitnessstudios

Mit einem Meterstab messen die Mitarbeiter des MCN Fitnesscenters die Abstände zwischen den Geräten ab. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder aufsperren dürfen. In den Tagen vor der Öffnung gibt es aber noch einiges zu tun“, berichtet Kraler. In ihrem Fitnessstudio werde Hygiene aber generell groß geschrieben: „Die Geräte werden sowieso immer genau gereinigt. Neu ist die Maskenpflicht“, berichtet die Leiterin. Beim Trainieren müssen Kunden keinen Mundschutz tragen, wohl aber beim Betreten und Verlassen des Studios und in der Garderobe.