Jugendliche legten Brand in Wohnhaus

Der Brand war am 17. Mai ausgebrochen. Eine Zeugin gab damals an, Jugendliche in der Nähe des Gebäudes gesehen zu haben. Am Montag kontrollierten Polizisten erneut den Brandort und trafen dort auf eine Gruppe Jugendlicher. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger gaben daraufhin zu, das Feuer gelegt zu haben. Laut Polizei hatte das Duo zuvor auch einen Mülleimer vor einem Geschäft angezündet. Kurz davor sollen sie Marihuana geraucht haben. Sie werden angezeigt.