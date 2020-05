Tarnen und Täuschen? „Das hilft uns nichts!“

Hartberg-Goalie René Swete weiß, was ihn heute (17) beim ersten Testspiel nach der Coronapause gegen die Austria erwartet: „Das wird eine mentale Geschichte. Du musst nach der langen Pause bereit sein und den Fokus auf dem Spiel haben, als ob tausende Menschen im Stadion wären.“ Gar nicht so einfach. Denn auch für Swete ist die Situation neu: „Am Wochenende habe ich mir noch die Spiele in der deutschen Bundesliga angesehen, habe allerdings die TV-Funktion genutzt, dass mir daheim auf der Couch Stadionatmosphäre eingespielt wird. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich selbst am Platz stehe.“