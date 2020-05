Trainer des Jahres kehrte Steiermark den Rücken

Ein Engagement in Slowenien als Akademieleiter bei Heimatklub Maribor konnte Kuzma nicht ausschlagen. Zudem konnte UBI bei den Planungen, was neue Spielerinnen oder Europacup-Nennungen angeht, finanziell keine Abenteuer eingehen. Woraufhin Kuzmas höchst erfolgreiches „Abenteuer“ in Graz endete. Damit’s bei UBI künftig ähnlich erfolgreich weitergeht, braucht’s nun einen neuen Cheftrainer.