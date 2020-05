Niederösterreich möchte Nahversorger unterstützen

„Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir alles daran setzen, um unsere Ortskerne wieder zu beleben“, so Mikl-Leitner. Wichtig sei dabei laut Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer in Niederösterreich, ein attraktive Mix an Unternehmen. „Denn was unserer Wirtschaft hilft, hilft uns allen“, bemührt er ein altes Credo seiner Zunft. Nahversorger handeln nicht nur mit Ware aus Niederösterreich, sondern schaffen auch Jobs.