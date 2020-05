Warum gibt es bei uns so viele Corona-Tote?

Doch ist das nur die halbe Wahrheit? Das Krisenmanagement habe nicht funktioniert, kritisiert Sandra Krautwaschl von den Grünen. „Wenn jedes Pflegeheim machen kann, was es will, dann ist das mehr als kontraproduktiv“, so Krautwaschl. Von der zuständigen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) gebe es bis heute keine konkreten Vorgaben, wie die Betreiber mit der aktuellen Situation umgehen sollen. Besser spät als nie! Erst letzte Woche gab es in einem Pflegeheim in Weiz 16 neue Corona-Fälle.