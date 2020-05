Sicherheit im Tunnel: Rillen rütteln Lenker wach

Mit einem Spezialgerät werden auf den Mittelstreifen in regelmäßigen Abständen kurze Vertiefungen in die Fahrbahn gefräst, informiert das Land. Überfährt man also künftig die doppelte Sperrlinie, werde man schnell wachgerüttelt. Die Maßnahme soll für mehr Sicherheit in den Tunnels sorgen, wie Josef Geisler, Landeshauptmann-Stellvertreter, schildert: „So sollen Gegenverkehrsunfälle, die tendenziell schwer und für die Einsatzkräfte sehr fordernd sind, nach Möglichkeit verhindert werden.“