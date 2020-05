873 Millionen Euro an Hilfe

Der Weg wird steinig, derzeit sind 73.500 Landsleute arbeitslos und 224.000 in Kurzarbeit. Das Land will heuer aber keinen Cent an Abstrichen bei den geplanten Investitionen machen. Vielmehr werde man aufgrund der Situation lieber neue Schulden machen, um frisches Geld für ausgesuchte Projekte - von Kliniken bis Wohnbau - in die Hand nehmen zu können.