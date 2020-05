Biker-Wahnsinn auf der Soboth: Anrainer klagen an

Beliebtes Ausflugsziel

Trotzdem ist die Soboth nach wie vor ein äußerst beliebtes Ziel in der heimischen Bikerszene. Verständlich, denn die Strecke und die Gegend sind wunderschön, die Aussicht ist toll. Als Autofahrer bleibt man aber besser am rechten Rand der Fahrbahn - mancher Motorradfahrer schneidet Kurven schnell und scharf. Ein Anrainer ist deswegen der Verzweiflung nahe: „Egal, wo ich mich auch am Grundstück aufhalte, die Motorengeräusche hört man überall. Besonders wenn sie in Gruppen unterwegs sind, ist es ein Albtraum“, erklärt der verzweifelte Steirer im Gespräch mit der „Krone“.