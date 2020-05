Frist für Kurzarbeits-Neuanträge endet am 31. Mai

Positive Nachrichten zu Arbeitslosigkeit

Währenddessen flacht der Zuwachs der Arbeitslosigkeit weiter ab. Am Montag waren im Bundesland Salzburg 27.073 Menschen arbeitslos vorgemerkt. Das ist gegenüber dem Lockdown Mitte März ein Zuwachs von 125,4 Prozent. Mitte April hatte der Anstieg noch 157 Prozent bei fast 31.000 Arbeitslosen betragen. Im bundesweiten Schnitt lag der Zuwachs bei plus 56,8 Prozent, am stärksten ist die Arbeitslosigkeit seit dem Lockdown in Tirol (+203,2%), am wenigsten im Burgenland (+30,4%) gestiegen. Rechnet man die aktuell 1516 Teilnehmenden an Schulungsaktivitäten des AMS dazu, so waren 28.589 Personen ohne Job.