Magna Steyr in Graz wieder in Vollbetrieb

Bei Magna Steyr in Graz ist am Montag die Produktion nach dem Niederfahren wegen der Coronavirus-Pandemie wieder komplett hochgefahren. Es wurden somit auch die Produktion der BMW- und der Jaguar-Modelle wieder begonnen. Rund 3.000 Mitarbeiter waren am Montag wieder ab 6.00 Uhr mit Schichtbeginn im Einsatz - inklusive Schutz- und Hygienemaßnahmen.