Manche wollten zum Einkaufen ins Nachbarland

So sollen in Salzburg am frühen Samstagnachmittag nach dem Einkaufen in Bayern mehr als 20 Österreicher erwischt worden sein. Am Grenzübergang Freilassing bei der Wiedereinreise wurden sie in 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt. Denn trotz Herunterfahren der Grenzkontrollen gelten die Corona-Bestimmungen weiterhin.