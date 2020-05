„Liga-Fortsetzung sehe ich zwiespältig“

Erst seit Freitag darf Michael Brandner mit Fußball-Zweitligist Blau-Weiß Linz wieder in Kleingruppen trainieren. Obwohl der 25-jährige Salzburger Profi ist, wurde das den Zweitliga-Klubs in den letzten acht Wochen verwehrt, während in der Bundesliga mit 20. April begonnen werden durfte. „Ich habe das nicht verstanden, das ist unser Beruf, da darf man keine Unterschiede machen. Ich habe die Zeit aber gut genutzt, mich bei Kraft und Ausdauer verbessert.“