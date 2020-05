Tirols Gastgärten wurden von Besuchern gestürmt

Über viele Besucher durften sich Tirols Gastgärten am Sonntag freuen. Nachdem diese wegen des trüben Wetters am Freitag und Samstag kaum besucht waren, wurden sie bei Sonnenschein regelrecht gestürmt. So genossen zum Beispiel auf der Terrasse des Alpengasthofs Heiligwasser in Igls zahlreiche Gäste den traumhaften Ausblick über Innsbruck.