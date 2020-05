„Click Cap“ ist bereit für den Weltmarkt

Eigene High-Tech-Produktionsmaschine entwickelt

Hierzu wurde eine eigene High-Tech-Produktionsmaschine entwickelt, die diesen technisch mehr als anspruchsvollen Verschluss auch in Massen produzieren kann. „Für was mein Vater immer gestanden ist, nämlich Perfektion bis hinein in das kleinste Detail, können wir hier aktiv weiterleben“, meint Piëch aus tiefster Überzeugung und führt weiter aus: „Getränkedosen stehen in der Gegenwart für Stabilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Da Kunststoff und Glas im Recycling, in einem globalen Zusammenhang betrachtet, nichts wert sind. Die Tonne gesammeltes Aluminium wird auf dem Weltmarkt mit 1250 US-Dollar gehandelt, die Tonne Kunststoff mit 200 US-Dollar. Zukunftstechnisch in einer überzivilisierten Welt ist die Dose die einzige sinnvolle Lösung, um einigermaßen CO2-neutral Wasser zum Menschen zu bringen, diese danach zu recyceln und wieder zu verwenden. Hierbei geht kein einziger Wertstoff verloren.“ Und wie sehen nun die nächsten Schritte aus?