Greinbach wird zum Zentrum des Motorsports

„Wir werden schön langsam zum Motorsport-Zentrum Österreichs“, schmunzelt Betreiber Erich Petrakovits, der neben Rallye-Piloten wie Wagner auch die Autoslalom-Elite, die Rallycrosser oder die Bergrallye-Fahrer auf seinem Areal begrüßen kann. Alles läuft natürlich auch in Greinbach unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen ab. „Das Center ist weitläufig, da haben wir mit dem Abstand kein Problem“, so Petrakovits, „zwischen den Autos bleibt Platz frei, gesamt sind auch nur zehn Fahrzeuge am Gelände zugelassen.“