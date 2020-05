Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Kater Leo (schwarz/weiß) ist am 29. April in der Mela-Spira-Straße, 8054 Graz verschwunden. Er hat einen sehr buschigen Schwanz mit weißer Spitze und das Fellkleid ist halblang. Er ist jetzt elf Monate alt, kastriert, gechippt und registriert. Finderlohn: 300 Euro. Hinwweise bitte an Tel.: 0676/661 10 27.