Grenzöffnungen: Krisenstabs-Leiter dämpft Euphorie

Der Abteilungsvorstand der Bezirksverwaltung und Leiter des Covid-19-Krisenstabs in der Stadt Salzburg, Michael Haybäck, hat am Mittwoch die Euphorie über die geplante Grenzöffnung zu Deutschland mit 15. Juni etwas gedämpft. „Wir haben im Grenzbereich zu Bayern leider Gegenden mit enormen Anstiegszahlen“, sagte er in der Sitzung des Salzburger Gemeinderats am Vormittag.